Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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03.07.2026 15:32:00

Volkswagen und Mercedes: Autobauer stellen Werke und Arbeitszeit infrage

In der deutschen Automobilindustrie fallen die letzten Tabus: Volkswagen will vier Werke loswerden, Mercedes die 40-Stunden-Woche zurück. Die Gewerkschaften geraten in Rückzugsgefechte, die sie kaum gewinnen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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