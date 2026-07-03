Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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03.07.2026 15:32:00
Volkswagen und Mercedes: Autobauer stellen Werke und Arbeitszeit infrage
In der deutschen Automobilindustrie fallen die letzten Tabus: Volkswagen will vier Werke loswerden, Mercedes die 40-Stunden-Woche zurück. Die Gewerkschaften geraten in Rückzugsgefechte, die sie kaum gewinnen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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