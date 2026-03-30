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Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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30.03.2026 17:30:00

Volkswagen und sein Milliardenrisiko Rivian: Wolfsburg zahlt, Kalifornien verdient

Europas größter Autohersteller will bessere E-Autos bauen – und zahlt Milliarden für die Hilfe des kalifornischen Start-ups Rivian. Doch bislang nutzt der Deal nur einer Seite.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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