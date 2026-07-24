Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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24.07.2026 09:15:00
Volkswagen verdient im zweiten Quartal 1,54 Milliarden Euro
Schwache Verkaufszahlen in China setzen dem Volkswagen-Konzern zu: Der Gewinn nach Steuern ist im zweiten Quartal auf 1,54 Mrd. Euro gesunken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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