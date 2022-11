Volkswagen verkauft Carsharing-Tochter an Berliner Miles Mobility

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen trennt sich von seinem Carsharing-Geschäft der Marke WeShare. Der Bereich wird an die Berliner Miles Mobility verkauft, wie der Wolfsburger DAX-Konzern mitteilte. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Miles Mobility habe im Zuge einer Partnerschaft mit VW mehr als 10.000 vollelektrische Fahrzeuge der Konzernmarke Audi, Seat, Cupra und VW Pkw bestellt.

WeShare verfügt den weiteren Angaben zufolge über etwa 2.000 vollelektrische VW ID.3 und ID.4 an den Standorten Hamburg und Berlin. Die Flotte von Miles Mobility umfasse über 9.000 Autos an acht deutschen Städten sowie neuerdings in Brüssel und Gent.

VW will künftig Kunden über eine neue Plattform ein breites Spektrum unterschiedlicher Mobilitätsangebote anbieten. Dazu hatte der Konzern auch den Autovermieter Europcar gekauft, der ein wichtiger Teil der Plattform werden soll. Auch Anbieter außerhalb des Zwölfmarken-Konzern, wie nun Miles Mobility, sollen Zugang zu der Plattform haben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2022 08:31 ET (12:31 GMT)