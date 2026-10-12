Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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12.10.2026 08:58:38
Volkswagen verkauft erneut weniger Autos - China-Einbruch geht weiter
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Verkaufsrückgang beim Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat sich im dritten Quartal weiter beschleunigt. Weltweit wurden von Juli bis September rund 1,89 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken an Kunden ausgeliefert - und damit 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mitteilte. Mit 38,5 Prozent fiel das Minus in China besonders hoch aus. VW (Volkswagen (VW) vz) hat damit von Januar bis September gut sechs Millionen Autos verkauft. Das sind 9,0 Prozent oder rund 600.000 weniger als im Vorjahreszeitraum./jwe/DP/men
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