Volkswagen veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Volkswagen hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Volkswagen mit einem Umsatz von insgesamt 96,89 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 363,30 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 351,18 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at