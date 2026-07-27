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27.07.2026 06:31:29
Volkswagen (VW) St: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Volkswagen (VW) St präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,34 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 82,44 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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