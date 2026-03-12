Volkswagen (VW) St: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Volkswagen (VW) St hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 EUR, nach 6,24 EUR im Vorjahresvergleich.

Volkswagen (VW) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,24 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 13,29 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) St 21,36 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,84 Prozent auf 321,91 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) St 324,66 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at