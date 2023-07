Volkswagen (VW) St stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Volkswagen (VW) St ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Volkswagen (VW) St die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,48 EUR gegenüber 6,42 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 80,06 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,54 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 7,66 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 79,97 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at