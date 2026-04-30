Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei geprägt gewesen von einer Sonderbelastung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Geschäftszahlen. Das eigentliche operative Ergebnis der Kernmarke VW sei imposant.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 86,66 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 51,17 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 594 457 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 16,3 Prozent zu Buche. Volkswagen (VW) vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT



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