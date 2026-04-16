Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
16.04.2026 15:28:47
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im ersten Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Tim Rokossa am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht Ende April. Er rechnet aber mit Abschreibungen der Wolfsburger auf die ID.4-Produktion in den USA.
Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 15:11 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 89,38 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 34,26 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 253 212 Stück. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 13,7 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:18 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|16.04.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|15.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
