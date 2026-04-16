WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Analyse im Blick 16.04.2026 15:28:47

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Volkswagen (VW) vz-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im ersten Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Tim Rokossa am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht Ende April. Er rechnet aber mit Abschreibungen der Wolfsburger auf die ID.4-Produktion in den USA.

Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 15:11 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 89,38 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 34,26 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 253 212 Stück. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 13,7 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:18 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.04.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
15.04.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
15.04.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
