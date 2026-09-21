Volkswagen (VW) vz-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Zur "auf den ersten Blick harschen Gewinnwarnung" des Autobauers merkte Tim Rokossa in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung an, dass die Profitabilität bereinigt um 10 Milliarden Euro für Sonderposten fast die Markterwartungen erfülle. Die wichtigere Frage sei, was die Zusammensetzung der Sonderbelastungen über die strategischen Herausforderungen aussage. Die Abschreibungen für die Porsche AG seien indes ein erheblicher Rückschlag für die Erwartungen an einen der wichtigsten Vermögenswerte des Konzerns, und mit Blick auf die Probleme in China schwänden die Hoffnungen auf eine wesentliche Erholung. Die weiteren Restrukturierungsaufwendungen bestätigten lediglich die Komplexität des teuren Transformationsprozesses.

Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 10:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 76,06 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 51,20 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 319 005 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 21,6 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 29.10.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 05:02 / GMT





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