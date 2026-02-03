Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Experten-Analyse
|
03.02.2026 10:13:50
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa erklärte am Dienstag, warum ein "zweites Wolfsburg", eine "echte local-for-local-Strategie", der einzig gehbare Weg für einen Erfolg in China ist.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 09:57 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 103,60 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15,83 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104 260 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 0,0 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Volkswagen (VW) vz voraussichtlich am 10.03.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 05:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
03.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.02.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
03.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)