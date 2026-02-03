Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa erklärte am Dienstag, warum ein "zweites Wolfsburg", eine "echte local-for-local-Strategie", der einzig gehbare Weg für einen Erfolg in China ist.

Um 09:57 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 103,60 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15,83 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104 260 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 0,0 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Volkswagen (VW) vz voraussichtlich am 10.03.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 05:46 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.