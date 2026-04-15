Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Aktie unter die Lupe 15.04.2026 12:49:47

Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman hat eine ausführliche Untersuchung des Volkswagen (VW) vz-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Autokonzern dürfte eine Wertberichtigung vornehmen, resultierend aus der Entscheidung, die Produktion des Elektrofahrzeugs VW ID.4 im Werk Chattanooga in Tennessee einzustellen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:33 Uhr bei 90,60 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 177 333 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 12,5 Prozent nach unten. Volkswagen (VW) vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,hans engbers / Shutterstock.com

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