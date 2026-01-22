Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Aktieneinstufung
|
22.01.2026 10:34:47
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Neutral" belassen. Der Cashflow des Geschäftsbereichs Automobile habe die Markterwartungen getoppt, schrieb Christian Frenes am Donnerstag. Er hält dies zwar für positiv, weil es die geplante Senkung der Investitionen signalisiere. Es seien aber weitere Details nötig, um die Nachhaltigkeit der Cashflow-Entwicklung einzuschätzen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 10:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 103,80 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 2,12 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 603 373 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 0,2 Prozent nach oben. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 10.03.2026 präsentieren.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
