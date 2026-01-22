Volkswagen (VW) vz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Neutral" belassen. Der Cashflow des Geschäftsbereichs Automobile habe die Markterwartungen getoppt, schrieb Christian Frenes am Donnerstag. Er hält dies zwar für positiv, weil es die geplante Senkung der Investitionen signalisiere. Es seien aber weitere Details nötig, um die Nachhaltigkeit der Cashflow-Entwicklung einzuschätzen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 10:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 103,80 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 2,12 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 603 373 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 0,2 Prozent nach oben. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 10.03.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.