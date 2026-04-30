Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Volkswagen (VW) vz-Analyse im Blick 30.04.2026 10:13:47

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral

Goldman Sachs Group Inc. hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Christian Frenes am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. Schuld seien die Markengruppe Progressive, das Lkw-Geschäft und Sonderbelastungen. Der Cashflow habe aber wegen Steuereffekten höher gelegen als gedacht.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:57 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 85,82 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 13,03 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 271 049 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 17,1 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 30.04.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.04.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 Volkswagen Neutral UBS AG
30.04.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
