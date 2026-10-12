Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Analyse im Blick 12.10.2026 12:37:47

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy

Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois hat eine umfassende Analyse des Volkswagen (VW) vz-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Volkswagen müsse derweil noch quantitative Angaben zur Restrukturierung machen.

Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:21 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 68,32 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 75,64 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 182 226 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 29,6 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

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