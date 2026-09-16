Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Bewertung im Fokus 16.09.2026 09:24:06

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wolfsburger machten in der Kernmarke weiter Fortschritte, schrieb Romain Gourvil am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Die Vorzüge der "local-for-local"-Strategie in China würden unterschätzt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:08 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 80,64 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 24,01 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 13 304 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 16,9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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