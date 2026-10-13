Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Aktienanalyse 13.10.2026 14:04:47

Volkswagen (VW) vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral

Volkswagen (VW) vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral

Die detaillierte Analyse des Volkswagen (VW) vz-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung anlässlich des Pariser Autosalons auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns rechne mit einem starken vierten Quartal, das von Skoda, Audi und einer hohen Produktdynamik getragen werden dürfte, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne das voraussichtlich schwächere dritte Jahresviertel ausgleichen, das auch von der Sommerpause beeinträchtigt gewesen sei.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 68,74 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 60,02 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 125 074 Aktien. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 29,2 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com

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Volkswagen (VW) AG Vz. 68,38 0,26% Volkswagen (VW) AG Vz.

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