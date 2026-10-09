Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volkswagen von 80 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 13:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 67,66 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 3,46 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 278 264 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 30,3 Prozent nach. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT





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