Volkswagen (VW) vz-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 121 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa. VW sieht er aber als Profiteur globaler Motorisierungstrends, der mit seinen E-Autos bei der Profitabilität keine Kompromisse macht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 10:36 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 72,92 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 64,56 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 98 556 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 24,9 Prozent ein. Am 29.10.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT



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