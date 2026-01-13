Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Aktie auf dem Prüfstand 13.01.2026 12:07:48

Volkswagen (VW) vz-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen.

Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:50 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 102,05 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 6,91 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112 046 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Steve Mann / Shutterstock.com

11:15 Volkswagen Neutral UBS AG
09.01.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
05.01.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 102,30 -0,15% Volkswagen (VW) AG Vz.

