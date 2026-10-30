Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Aktie unter die Lupe
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30.10.2026 12:22:48
Volkswagen (VW) vz-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt
Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen bleibe die entscheidende Frage, ob die operative Margenerosion durch den steigenden Elektroauto-Anteil weitergehe, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Die Debatte, ob beim Autobauer das Glas halb voll oder halb leer sei, dürfte weitergehen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 12:06 Uhr 0,4 Prozent. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 0,68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176 995 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 27,4 Prozent abwärts. Es wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz die Ergebnisse für Q4 2026 Experten zufolge am 16.03.2027 präsentiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Volkswagen auf 85 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,49%
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