Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Einstufung im Blick 27.07.2026 12:19:47

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch UBS AG liegen vor.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Autobauer sei für Investoren nach wie vor nicht angesagt, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Große Ambitionen für das Gesamtjahr setzten ein starkes Schlussquartal voraus. Mit Blick auf Rückstellungen für den Konzernumbau und die generierten Barmittel gebe es zudem Unsicherheiten. Auch drängten chinesische Hersteller verstärkt auf die europäischen Märkte.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 12:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 71,64 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 11,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 366 975 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 26,2 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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11:28 Volkswagen Neutral UBS AG
24.07.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 71,16 0,00% Volkswagen (VW) AG Vz.

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