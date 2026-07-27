Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Einstufung im Blick
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27.07.2026 12:19:47
Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Autobauer sei für Investoren nach wie vor nicht angesagt, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Große Ambitionen für das Gesamtjahr setzten ein starkes Schlussquartal voraus. Mit Blick auf Rückstellungen für den Konzernumbau und die generierten Barmittel gebe es zudem Unsicherheiten. Auch drängten chinesische Hersteller verstärkt auf die europäischen Märkte.
Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 12:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 71,64 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 11,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 366 975 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 26,2 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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12:26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
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12:26
|Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
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|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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|VW-Aktie zieht trotzdem an: Tochter Audi senkt Prognose (dpa-AFX)
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|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
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24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
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24.07.26
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,16
|0,00%