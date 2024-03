Volkswagen (VW) vz-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc. liegen vor.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Neutral" belassen. Das unerwartet gute Ergebnis im vierten Quartal sei der Marke VW zu verdanken, schrieb Analyst George Galliers am Mittwoch nach detaillierten Zahlen.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 13:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 118,10 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 23,62 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 608 111 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 5,6 Prozent nach oben. Am 13.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Bilanz für Q4 2023 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 08:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.