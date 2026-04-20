Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Aktienanalyse 20.04.2026 09:45:06

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Christian Frenes hat eine ausführliche Untersuchung des Volkswagen (VW) vz-Papiers durchgeführt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 99 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals dürfte etwas unter den Erwartungen liegen, schrieb Christian Frenes am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und berücksichtigt dabei auch die aktuellen Erwartungen für Porsche AG und Traton.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:29 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 90,36 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 7,35 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 132 176 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 12,7 Prozent. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

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