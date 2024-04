Volkswagen (VW) vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Wolfsburger fühlten den "Need für China Speed", schrieb Analyst Stephen Reitman am Montagmorgen zum jüngsten China-Kapitalmarkttag. Die Veranstaltung habe allerdings ungefähr so viele Fragen aufgeworfen wie beantwortet.

Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 08:00 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 120,85 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 24,12 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 166 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 8,1 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vorlegen.

