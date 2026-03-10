Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experten-Analyse 10.03.2026 11:04:47

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Autobauer habe erwartungsgemäß abgeschnitten und breite Zielspannen für 2026 ausgegeben, schrieb Tom Narayan am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Wolfsburger seien mit Blick auf die US-Zölle besser als die europäische Konkurrenz positioniert. Zudem scheine sich die Lage für die Kernmarke VW in China zu verbessern. Die Mittelpunkte der Zielspannen für das operative Ergebnis (Ebit) sowie für den Barmittelzufluss im Autogeschäft lägen indes unter den Konsensprognosen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 10:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 91,04 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 52,68 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 442 268 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 12,1 Prozent. Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
10:11 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
10:10 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
09:17 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:54 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
08:39 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 90,38 1,25% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:32 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX sehr freundlich -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag in Kauflaune. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen