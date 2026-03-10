Volkswagen (VW) vz-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Autobauer habe erwartungsgemäß abgeschnitten und breite Zielspannen für 2026 ausgegeben, schrieb Tom Narayan am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Wolfsburger seien mit Blick auf die US-Zölle besser als die europäische Konkurrenz positioniert. Zudem scheine sich die Lage für die Kernmarke VW in China zu verbessern. Die Mittelpunkte der Zielspannen für das operative Ergebnis (Ebit) sowie für den Barmittelzufluss im Autogeschäft lägen indes unter den Konsensprognosen.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 10:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 91,04 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 52,68 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 442 268 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 12,1 Prozent. Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet.

