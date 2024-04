Volkswagen (VW) vz-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen Vorzüge mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wolfsburger hätten nach sehr geringen Erwartungen einen soliden China-Kapitalmarkttag abgeliefert, schrieb Analyst Henning Cosman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:18 Uhr um 1,0 Prozent auf 118,90 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 13,54 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 343 065 Stück. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2024 um 6,4 Prozent aufwärts. Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

