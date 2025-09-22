Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Bewertung im Fokus
|
22.09.2025 10:13:46
Volkswagen (VW) vz-Analyse: UBS AG verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosesenkung von VW sei zwar mehr als nur bloße Porsche-Abschreibung, schrieb Patrick Hummel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Mittelfristig besteht seine Hauptsorge aber darin, dass Porsche den "chronisch schwachen Barmittelzufluss" der Wolfsburger weiter belastet.
Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:57 Uhr 6,8 Prozent im Minus bei 90,62 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 10,35 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1 117 272 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Anteilsschein 8,5 Prozent. Am 30.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Bilanz für Q3 2025 veröffentlichen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
