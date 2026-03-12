12.03.2026 06:31:29

Volkswagen (VW) vz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,24 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 83,24 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,73 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 13,35 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21,42 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,84 Prozent zurück. Hier wurden 321,91 Milliarden EUR gegenüber 324,66 Milliarden EUR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

