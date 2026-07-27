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27.07.2026 06:31:29
Volkswagen (VW) vz veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Volkswagen (VW) vz hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 2,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 82,44 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,81 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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