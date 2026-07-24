Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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24.07.2026 08:25:24

Volkswagen warns of weaker revenues ahead of record job cuts

Sharp cut heaps pressure on German carmaker’s leader as he looks to push through massive round of job cutsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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