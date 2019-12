Volkswagen will 2 Mrd Euro durch mehr Performance bis 2023 einsparen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Effektivität in den deutschen Volkswagen-Werken sieht VW-Produktionsvorstand Andreas Tostmann noch Nachholbedarf. "Das Tempo der Verbesserungen und die Ergebnisse sind im Ausland mitunter besser. In Deutschland müssen wir trotz aller Erfolge noch zulegen", sagte Tostmann im Interview mit der Automobilwoche. "Wir wollen bis 2023 zwei Milliarden Euro an Performance-Maßnahmen in der Produktion bei der Marke Volkswagen realisieren - vor gegenläufigen Effekten wie Inflation oder Tariferhöhungen." Dazu werde ein Bündel von Maßnahmen umgesetzt, teilweise neben der klassischen Automatisierung.

Zum Beispiel werde in Wolfsburg ein Supermarkt der Werklogistik nach dem Lean-Konzept neu gestaltet. Das Ergebnis sei 15 Prozent weniger Fläche, 60 Prozent weniger Logistikfahrzeuge und gleichzeitig würden 20 Prozent mehr Waren umgeschlagen. Zudem sollen auch Abläufe vereinfacht werden.

December 08, 2019