Volkswagen will in China 2020 rund 4 Mrd Euro investieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen Group China will zusammen mit ihren chinesischen Partnern im nächsten Jahr über 4 Milliarden Euro in China investieren. Rund 40 Prozent dieser Investitionen sollen in die Elektromobilität fließen, teilte der Autobauer mit. Damit will Volkswagen die Elektrifizierungsstrategie auch in China beschleunigen. Im kommenden Jahr erfolgt der Produktionsstart von Modellen auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) in den Fabriken in Anting und Foshan. Beide Werke sind speziell für die Herstellung von reinen Elektroautos ausgelegt.

Bis Ende dieses Jahres wird Volkswagen Group China bereits 14 elektrifizierte Modelle anbieten. Mit dem Produktionsstart in den Werken in Anting und Foshan steht dann ab Ende 2020 allein für die Produktion von Fahrzeugen auf MEB-Basis eine Gesamtkapazität von 600.000 Einheiten pro Jahr bereit. Insgesamt will Volkswagen Group China bis 2025 30 lokal produzierte elektrifizierte Fahrzeuge auf den Markt bringen. Ab 2025 sollen dann jährlich rund 1,5 Millionen E-Autos an Kunden ausgeliefert werden.

In einem schwachen Gesamtmarkt hat Volkswagen Group China bis Oktober 3,34 Millionen Fahrzeuge der einzelnen Marken ausgeliefert und seinen Marktanteil in China auf 19,5 Prozent (Vorjahr rund 18,5 Prozent) erhöht. Trotz des herausfordernden Marktumfeldes will die Volkswagen Group China weiterhin Markteinteile gewinnen. Langfristig wird wieder eine positive Entwicklung des Gesamtmarktes erwartet.

November 21, 2019