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Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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18.03.2026 12:11:00

Volkswagen will VfL Wolfsburg auch im Abstiegsfall unterstützen

Dem VfL Wolfsburg droht der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Würde der Volkswagen-Konzern sein Geld dann zurückziehen? VW-Chef Oliver Blume äußert sich klar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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