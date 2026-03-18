Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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18.03.2026 12:11:00
Volkswagen will VfL Wolfsburg auch im Abstiegsfall unterstützen
Dem VfL Wolfsburg droht der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Würde der Volkswagen-Konzern sein Geld dann zurückziehen? VW-Chef Oliver Blume äußert sich klar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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