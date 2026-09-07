Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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07.09.2026 11:21:38
Volkswagen will Werk in Osnabrück verkaufen
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) will das Werk Osnabrück an den Finanzinvestor Aurelius und das Land Niedersachsen verkaufen. Der Standort soll schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen weiterentwickelt werden, wie der Autobauer mitteilte./jwe/DP/stk
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