Volkswagen will Werk in Osnabrück verkaufen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) will das Werk Osnabrück an den Finanzinvestor Aurelius und das Land Niedersachsen verkaufen. Der Standort soll schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen weiterentwickelt werden, wie der Autobauer mitteilte./jwe/DP/stk