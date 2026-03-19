Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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19.03.2026 11:31:00
Volkswagen zahlt seinen Mitarbeitern nun doch eine Prämie
Volkswagen steckt in der Krise, trotzdem erhalten die Vorstände hohe Boni. Nun konnte der Betriebsrat auch für die Beschäftigten eine Prämie durchsetzen. Um die Höhe wurde offenbar heftig gerungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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