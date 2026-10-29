Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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29.10.2026 05:49:40

Volkswagen zieht Bilanz fürs dritte Quartal

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern legt am Donnerstag seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Finanzvorstand Arno Antlitz präsentiert das Zahlenwerk am Vormittag (9.00 Uhr) bei einer virtuellen Analysten- und Pressekonferenz.

Im ersten Halbjahr war das Konzernergebnis nach Steuern um fast ein Drittel auf 3,1 Milliarden Euro geschmolzen. Der Umsatz lag im Vorjahresvergleich stabil bei rund 158,1 Milliarden Euro. Rückenwind gab es weiter keinen: Von Juli bis September lieferte VW konzernweit 1,89 Millionen Fahrzeuge aus - und damit fast 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Insbesondere im wichtigen Markt China steht VW erheblich unter Druck. Dort verkauften die Wolfsburger im dritten Quartal knapp 406.000 Fahrzeuge aus (minus 38,5 Prozent).

Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat Gewinnprognose bereits gesenkt

Bereits im September hatte VW unter anderem wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf Porsche, schwacher Geschäfte in China und weiterer Kosten für den Konzernumbau seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt. Ein Großteil der Sondereffekte soll im dritten Quartal gebucht werden.

Europas größter Autohersteller rechnet für das Gesamtjahr damit, dass vom Umsatz höchstens ein Prozent als operativer Gewinn übrig bleibt. Bisher hatte der Konzern eine Spanne von 4,0 bis 5,5 Prozent erwartet. Der Umsatz soll 2026 rund 315 Milliarden Euro erreichen. Das wäre in der Mitte der bisherigen Prognosebandbreite./jwe/DP/jha

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