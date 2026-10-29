Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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29.10.2026 05:49:40
Volkswagen zieht Bilanz fürs dritte Quartal
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern legt am Donnerstag seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Finanzvorstand Arno Antlitz präsentiert das Zahlenwerk am Vormittag (9.00 Uhr) bei einer virtuellen Analysten- und Pressekonferenz.
Im ersten Halbjahr war das Konzernergebnis nach Steuern um fast ein Drittel auf 3,1 Milliarden Euro geschmolzen. Der Umsatz lag im Vorjahresvergleich stabil bei rund 158,1 Milliarden Euro. Rückenwind gab es weiter keinen: Von Juli bis September lieferte VW konzernweit 1,89 Millionen Fahrzeuge aus - und damit fast 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Insbesondere im wichtigen Markt China steht VW erheblich unter Druck. Dort verkauften die Wolfsburger im dritten Quartal knapp 406.000 Fahrzeuge aus (minus 38,5 Prozent).
Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat Gewinnprognose bereits gesenkt
Bereits im September hatte VW unter anderem wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf Porsche, schwacher Geschäfte in China und weiterer Kosten für den Konzernumbau seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt. Ein Großteil der Sondereffekte soll im dritten Quartal gebucht werden.
Europas größter Autohersteller rechnet für das Gesamtjahr damit, dass vom Umsatz höchstens ein Prozent als operativer Gewinn übrig bleibt. Bisher hatte der Konzern eine Spanne von 4,0 bis 5,5 Prozent erwartet. Der Umsatz soll 2026 rund 315 Milliarden Euro erreichen. Das wäre in der Mitte der bisherigen Prognosebandbreite./jwe/DP/jha
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,94
|0,76%
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