Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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30.04.2026 05:49:38
Volkswagen zieht Bilanz fürs erste Quartal
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern zieht am Donnerstag Bilanz für das erste Quartal. Finanzvorstand Arno Antlitz präsentiert das Zahlenwerk am Vormittag (9.00 Uhr) bei einer virtuellen Analysten- und Pressekonferenz. Bei den Verkäufen hatte VW bereits Mitte April einen erneuten Rückgang gemeldet. Nun werden auch Umsatz und Gewinn genannt.
Der Konzern hat bereits angekündigt, seine Sparbemühungen zu verstärken. Am Dienstag hatte der Vorstand das eigene Management informiert: Im derzeitigen Umfeld reichten die bislang geplanten Kostensenkungen nicht aus, hieß es. Der Konzern müsse sein Geschäftsmodell grundlegend verändern. Dem Umfeld will VW mit neuer Strategie 2030 begegnen und sich neu aufstellen.
"Die Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) Group hat eine starke Substanz", wurde Konzernchef Oliver Blume zitiert. "Allerdings verdienen wir heute nicht genügend Geld mit unseren Fahrzeugen, um unsere Zukunft nachhaltig zu finanzieren." Zuvor hatte der Aufsichtsrat über einen Bericht des Vorstands zum Sanierungsprogramm und zum Stand der Sparbemühungen beraten.
USA und China drücken auf Verkaufszahlen
Der VW-Konzern leidet weiter unter schwachen Verkaufszahlen vor allem in China und den USA. Weltweit drückte das die Zahl der Auslieferungen im Konzern in den Monaten Januar bis März auf nur noch 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken, 4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Vor allem in China und Nordamerika gingen die Auslieferungen zurück. Zuwächse in Europa konnten das nicht ausgleichen./fjo/men/DP/jha
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