Volkwagens Volumengruppe legt zu - aber Marke VW schwächelt

Hamburg (Reuters) - Gestiegene Materialkosten und negative Wechselkurseffekte haben Volkswagen einen Rückgang der Rendite bei der Hauptmarke VW eingebrockt.

Die operative Marge vor Sondereinflüsse schrumpfte zu Jahrsbeginn um einen halben Prozentpunkt auf 3,0 Prozent, wie die Wolfsburger am Montag mitteilten. In der Markengruppe Volumen, zu der VW mit mehreren Schwestermarken zusammengefasst wurde, fiel das kaum ins Gewicht, da Skoda , Seat/Cupra und die Transportersparte VWN deutlich besser abschnitten. Hier verdoppelte sich das operative Ergebnis binnen Jahresfrist auf 1,7 Milliarden Euro. Die Rendite verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. Am Ziel einer Ertragskraft von acht Prozent ab 2025 hält die Markengruppe fest.

