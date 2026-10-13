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Vollständige Übernahme 13.10.2026 20:27:00

Vollübernahme von Waipu.tv: freenet baut TV-Geschäft aus - Aktie gefragt

Vollübernahme von Waipu.tv: freenet baut TV-Geschäft aus - Aktie gefragt

freenet wird alleiniger Eigentümer von Waipu.tv.

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, erwirbt er sämtliche ausstehenden Minderheitsanteile an der Exaring AG, in der Waipu.tv beheimatet ist. freenet zahlt zunächst 76 Millionen Euro für die ausstehenden rund 25 Prozent, bei einer sehr erfolgreichen Geschäftsentwicklung können noch bis zu 50 Millionen Euro hinzukommen. Exaring, deren erwogener Börsengang damit vom Tisch ist, wird somit mit rund 300 Millionen Euro bewertet.

"Mit der vollständigen Übernahme vereinfachen wir die Eigentümerstruktur der Exaring AG und schaffen langfristige strategische Klarheit", sagte freenet-Finanzvorstand Ingo Arnold laut Mitteilung. "Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt." Wie freenet weiter mitteilte, will das Unternehmen mit dem Deal seine Präsenz im stark wachsenden deutschen IPTV-Markt ausbauen.

freenet zahlt den Kaufpreis vollständig aus eigenen Mitteln. Die Dividendenpolitik des Konzerns bleibt unverändert. Für die Geschäftsjahre 2026 bis einschließlich 2028 ist jeweils eine Dividende von mindestens 2,00 Euro je Aktie vorgesehen.

Die freenet-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,74 Prozent auf 22,26 Euro.

DJG/mgo/gos

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freenet mit Umsatzplus, aber schwächerem operativem Ergebnis - Aktie im Plus
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Bildquelle: freenet,JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

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