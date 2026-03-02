Volt Carbon Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Volt Carbon Technologies äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,0 Prozent zurück. Hier wurden 0,04 Millionen CAD gegenüber 0,08 Millionen CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at