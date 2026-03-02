|
02.03.2026 06:31:29
Volt Carbon Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Volt Carbon Technologies äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,0 Prozent zurück. Hier wurden 0,04 Millionen CAD gegenüber 0,08 Millionen CAD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!