Volt Lithium: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Volt Lithium hat am 01.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volt Lithium -0,040 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at