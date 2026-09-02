Volt Lithium zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Volt Lithium hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Volt Lithium hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at