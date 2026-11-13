Voltage: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Voltage hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 11,54 JPY gegenüber -7,910 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,78 Prozent auf 546,8 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 593,0 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at