Voltamp Transformers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Voltamp Transformers hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 97,94 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 72,55 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 6,30 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,84 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 87,90 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 5,24 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at