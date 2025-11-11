|
11.11.2025 06:31:28
Voltamp Transformers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Voltamp Transformers hat am 08.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 77,94 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 74,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Voltamp Transformers 4,83 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.