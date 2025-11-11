Voltamp Transformers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Voltamp Transformers hat am 08.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 77,94 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 74,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Voltamp Transformers 4,83 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at