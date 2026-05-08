Voltamp Transformers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Voltamp Transformers hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 47,35 INR, nach 95,70 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,21 Prozent auf 6,17 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Voltamp Transformers 6,25 Milliarden INR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 301,85 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 321,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,54 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 19,34 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at