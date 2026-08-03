Voltamp Transformers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Voltamp Transformers hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 90,17 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 78,63 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,44 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 4,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at